Campania, contagi in crescita: De Luca pensa ad una stretta, pronta nuova ordinanza sulle scuole

Vincenzo De Luca teme un'imminente impennata dei contagi e pensa ad una nuova stretta in Campania. Nelle ultime due settimane la curva epidemiologica è cresciuta e, per questo, il presidente della nostra regione starebbe valutando una nuova ordinanza per bloccare il contagio nelle scuole. Si va, dunque, verso la chiusura delle superiori e, forse, anche dalla terza elementare alla terza media. Domani ne sapremo di più. A riportarlo è l'edizione online de Il Mattino.