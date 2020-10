Campania, De Luca: "Stanziati 15 milioni per operatori dello spettacolo"

La Regione Campania stanzia 15 milioni di euro per gli operatori dello spettacolo. Lo annuncia su Facebook il governatore Vincenzo De Luca nell'ambito delle restrizioni dovute al contenimento per il Covid19: "Incrementato da 10 a 15 milioni il finanziamento destinato a contributi per gli Enti dello spettacolo. Parte un nuovo bando per un contributo 1000 euro ad attori, tecnici operatori del mondo dello spettacolo, dal cinema al teatro alle attività culturali, particolarmente colpito dalla crisi in questi mesi. Altri fondi per due milioni saranno destinati a questo settore".