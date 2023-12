Capodanno 2024 a Napoli, ieri pienone e oggi super-eventi: il programma cittadino

Quella di ieri è stata un’antivigilia di Capodanno da pienone, tra il Natale dei bambini al Maschio Angioino e la notte trap del Plebiscito

E' tutto pronto per il 2024. Quella di ieri è stata un’antivigilia di Capodanno da pienone, tra il Natale dei bambini al Maschio Angioino e la notte trap del Plebiscito, cui hanno preso parte 'almeno 12mila giovani' per le esibizioni, tra gli altri, di Rose Villain e Geolier. Lo racconta quest'oggi Il Mattino sottolineando che, con le 500mila presenze previste in città fino al 6 gennaio, si annuncia folla anche al concertone di stasera e per i tanti eventi che daranno il benvenuto all’anno nuovo: "Allo scoccare della mezzanotte, dopo i The Kolors, Enzo Avitabile e Arisa davanti alla basilica di San Francesco di Paola, ci sarà un dj-set a Colonna Spezzata. Fuochi d’artificio dal Plebiscito e da Castel dell’Ovo. Maxi-isola pedonale e stop alle auto, oggi e fino a domattina, nell’area del Plebiscito e sul lungomare. Niente bus, come da tradizione a Capodanno (causa botti), ma funicolare centrale, metro di linea 1 e linea 2 attive tutta la notte (non prolungano invece Circum e Cumana, gestite da Eav). Metrò dell’arte e funicolari aperte anche il primo, con interruzione a pranzo e ultima corsa in prima serata.

IL PROGRAMMA - Fuochi d’artificio per mezz’ora al Plebiscito, a partire da mezzanotte e da Castel dell’Ovo dalle 2, sempre per 30 minuti. Dj set-anni ’90 style a Colonna Spezzata, nell’area di piazza Vittoria, danza e musiche anche alla Rotonda Diaz. Poco dopo, dalle 16 alle 20 del primo, si ritorna in piazza Vittoria per lo show a cura di Max Jovine. Tra gli ospiti Andrea Tartaglia, Dario Sansone, Francesco Di Bella e Greg Rega. Come annunciato dal ministro Gennaro Capodanno, i musei statali saranno aperti. Sempre il primo, a San Domenico Maggiore dalle 18, concerto dedicato al Maestro Roberto De Simone con il Mottetto natalizio “Quem vidistis pastores”. Lo stesso giorno, That’s Napoli Live Show in piazza Municipio, dalle 12 alle 13.30: coro diretto dal maestro Carlo Morelli, ideatore di mashup, per esempio, tra “Tammurriata Nera” e “Eye of the tiger”.