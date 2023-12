Capodanno a Napoli, il piano sicurezza: più ambulanze e rinforzi per polizia e vigili del fuoco

Mancano ancora diverse ore alla notte di San Silvestro e si susseguono ingenti sequestri di botti illegali, in crescita rispetto all'anno scorso

Mancano ancora diverse ore alla notte di San Silvestro e si susseguono ingenti sequestri di botti illegali, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando che - proprio per fare fronte ad un aumento degli incidenti - è stato disposto un rafforzamento dei mezzi del 118 per la notte di San Silvestro. In aumento i sequestri tra Napoli e provincia, dove le forze dell'ordine registrano 'diverse centinaia di chili in più rispetto allo scorso anno'. Verranno impiegate a Napoli 360 unità delle forze di polizia, 160-180 della polizia municipale, 180 vigili del fuoco: complessivamente circa 600-650 persone.