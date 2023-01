Capodanno a Napoli, il sindaco Manfredi esulta: "Una serata straordinaria"

"Il modo migliore per salutare il nuovo anno e affrontare le sfide che ci attendono".

Napoli ha accolto decine di migliaia di turisti per la festa di fine anno, queste le parole del sindaco Gaetano Manfredi: "Una serata straordinaria per Napoli, per i napoletani e le migliaia di turisti: il modo migliore per salutare il nuovo anno e affrontare le sfide che ci attendono. E' stata una città gioiosa e ordinata. Il successo dell'evento in piazza del Plebiscito, della discoteca sul lungomare e dello spettacolo dei Fuochi a Castel dell'Ovo - frutto della nostra articolata programmazione per un Capodanno diffuso di quattro giorni - è anche merito dei dipendenti di Anm, Asia, Napoli Servizi e degli agenti della Polizia Municipale: il mio ringraziamento va a loro per la professionalità e l'impegno profusi per garantire i servizi in città tutta la notte e dalle prime ore del mattino.