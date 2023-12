Capodanno a Napoli, l'appello del Prefetto: "Comportamenti responsabili e uso mezzi pubblici"

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha rivolto un doppio appello ai napoletani in vista del Capodanno.

Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha rivolto un doppio appello ai napoletani in vista del Capodanno. Uno è rivolto ai giovani “affinché ci siano comportamenti responsabili per evitare che possano accadere fatti negativi per la pubblica e privata incolumità”. L'altro a tutta la popolazione, per l'utilizzo dei mezzi pubblici.

PIANO SICUREZZA - La notte di San Silvestro vedrà l'impiego di circa 600-650 unità delle forze dell'ordine come annunciato nel corso della conferenza stampa sul bilancio delle attività del 2023. Malgrado un decremento del 5,19% degli indici di delittuosità a Napoli, sono stati 551 gli arresti in più rispetto allo scorso anno, anche grazie alle operazioni interforze “Alto impatto”. I dati rivelano che il traffico di droga ha subito un aumento del 19% mentre è in diminuzione il trend degli omicidi volontari, da 20 nel 2022 a 14 nell'anno che sta per terminare, di cui 6 di tipo camorristico. A livello provinciale c'è stato un aumento dei furti del 6,8% come quello di rapine estorsioni e danneggiamenti.