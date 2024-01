Capodanno, morta 45enne ad Afragola colpita da proiettile vagante: anche 36 feriti

È di 36 feriti il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. Il dato fornito dalla questura di Napoli

È di 36 feriti il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. Il dato fornito dalla questura di Napoli segna un aumento del fenomeno rispetto allo scorso anno quando i feriti a causa dei botti furono 16, meno della metà. Oltre a questi, ci sono almeno cinque feriti da colpi di arma da fuoco. Il Mattino racconta che all'ospedale Cardarelli è arrivata una donna di 45 anni ferita da un colpo di pistola alla testa mentre festeggiava con i parenti in un appartamento in via Plebiscito ad Afragola. Dopo una notte tra la vita e la morte, il cuore di Concetta Russo ha cessato di battere questa mattina.