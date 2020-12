Centro Paradiso, la Regione: "Lo acquisteremo e diventerà il Museo Maradona"

Il Centro Paradiso di Soccavo, dove Diego Armando Maradona e la squadra azzurra si allenavano, è da anni in una situazione di abbandono e di degrado. Dopo la scomparsa del fuoriclasse argentino da più parti si è mosso il desiderio di recuperare il centro sportivo, in tal senso la Regione Campania ha preso una decisione importante. Come riporta Il Mattino, la proposta di riqualificazione del centro Paradiso arriva dal consigliere regionale de «I Moderati» Pasquale Di Fenza, che ha dichiarato: "Si realizza la proposta di far nascere un centro di formazione giovanile e un museo dedicato a Maradona nel Centro sportivo Paradiso di Soccavo. La Giunta regionale, tramite gli assessori competenti, si impegna a svolgere un esame ricognitivo tecnico-amministrativo finalizzato all’acquisto del bene da destinare ad un museo calcistico con annessa struttura ricettiva. Iniziamo così il primo passo per riqualificare il Centro sportivo Paradiso. Un luogo che è destinato a rinascere come simbolo di Napoli e del suo legame con Maradona".