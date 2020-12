Clamoroso a Napoli: festa abusiva in un bar a Chiaia con 150 persone, locale chiuso 30 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Vicaria-Mercato, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di via Michele Morelli. Il provvedimento si è reso necessario poiché lo scorso 1° novembre, all'interno dell'esercizio commerciale, si era svolta una festa con circa 150 persone, tutte assembrate e prive di mascherina che, per ostacolare l'intervento dei poliziotti, li avevano aggrediti con calci, pugni e lancio di bottiglie ed altri oggetti. Lo riporta l'edizione online de Il Mattino.