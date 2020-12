Coronavirus, a Castellammare interrotto matrimonio proibito: in hotel sposi e invitati

Si erano sposati stamattina in chiesa e per la sera avevano organizzato un banchetto clandestino con una decina di invitati, tutti nelle proprie stazie di un hotel-ristorante. L'accaduto, nei pressi di Castellammare di Stabia, nel napoletano, è stato rivelato dai carabinieri che hanno fatto irruzione e hanno bloccato le intenzioni della coppia e del gruppo di invitati. I carabinieri sono intervenuti nella struttura di un Comune dei Monti Latti, scoprendo che in hotel erano presenti tutti con regolare prenotazione. A scriverlo è Il Mattino.