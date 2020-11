Coronavirus, muore a Napoli il campione di body building Solimeno: aveva 45 anni

La Campania perde una delle sue eccellenze nel settore del body building. Salvatore Solimeno, di Pompei, dopo diversi giorni di agonia si è spento al 'Fatebenefratelli' di Napoli. Secondo Il Mattino, la morte sarebbe avvenuta per Covid, ma non è da escludere qualche altra patologia. Noto medico nutrizionista, istruttore e atleta di body building, il 45enne era molto noto nell'ambito sportivo e aveva un curriculum di gran spessore in questo settore.