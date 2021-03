Coronavirus, zona rossa violata: in Campania fioccano le sanzioni nel weekend

Fioccano i controlli e le sanzioni per le nuove norme introdotte per il contenimento del Covid. Come si legge sul portale de 'Il Mattino', in questo weekend in zona rossa sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1542 persone e attività commerciali, 127 le sanzioni complessive. Il potenziamento dei controlli - si legge - ha riguardato in particolare il Lungomare, via Partenope, via Chiatamone, via Toledo, piazza Rodinò, via Chiaia, i Decumani, il Vomero.