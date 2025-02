De Magistris su Roccaraso: "Se una persona può andare solo lì, che problema c'è?

L'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero del caso Roccaraso, delle tante polemiche dei giorni scorsi per il flusso di turisti arrivato qualche domenica fa. Un argomento che ha suscitato ironia ma che ha spinto anche i tifosi della Roma, domenica scorsa, a creare striscioni contestualizzandoli al fenomeno.

"Quando si parla di Napoli entrano tutti nella discussione. Mi lascia perplesso questo giudizio così negativo sul popolo napoletano che va a Roccaraso. Se una famiglia, che non ha una situazione economica agiata, con 20 euro a persona può andare sulla neve - e andarci costa - qual è il problema? Il problema è dell'amministrazione locale che deve porsi le domande di poter ospitare tanti turisti. Chi si è comportato male va criticato, come si comportano male anche alcuni turisti che vengono a Napoli. Non mi piace l'attacco sulla parte fragile della città”.