E' già febbre Scudetto alla Sanità: nei locali spuntano salvadanai per la festa

La festa Scudetto per il Napoli al quartiere Sanità è già partita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La festa Scudetto per il Napoli al quartiere Sanità è già partita. Al bando dunque la scaramanzia dato che i commercianti della zona hanno messo nei loro locali dei salvadanai per celebrare la vittoria azzurra. L'offerta è a piacere, c’è chi mette 1 euro e chi invece molto di più. I B&B del quartiere sono già stati presi d'assalto anche per le imprese che sta facendo la squadra di Spalletti. Tutti vogliono godersi un pezzettino di quella festa che si attende da trent'anni e più. A riportarlo è Il Mattino.