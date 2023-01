Epifania da record in città: invasione di turisti, folla senza precedenti e assalto alle pizzerie

Epifania da record con la vacanza low cost dei turisti italiani, racconta quest'oggi Il Mattino facendo il punto sulla giornata di ieri in città

Epifania da record con la vacanza low cost dei turisti italiani, racconta quest'oggi Il Mattino facendo il punto sulla giornata di ieri in città con una folla definita "senza precedenti" che ha mandato in tilt il traffico e congestionato tutti i punti cruciali del centro. Trentamila persone in coda - si legge - solo tra Toledo e i Quartieri Spagnoli, per visitare i vicoli di Totò, Eduardo e Maradona. Pieni tutti i locali del food