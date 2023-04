Festa Scudetto, metro e funicolari no stop: resteranno aperte fino all'alba del primo maggio

Domenica 30 aprile fino alle 6 del mattino del primo maggio, la linea 1 della metropolitana e le funicolari Centrale e Montesanto effettueranno servizio no stop.

Domenica 30 aprile fino alle 6 del mattino del primo maggio, la linea 1 della metropolitana e le funicolari Centrale e Montesanto effettueranno servizio no stop per consentire alle migliaia di persone che scenderanno in piazza in caso di matematica vittoria dello scudetto del Napoli di muoversi il più possibile a piedi. I sindacati dell'Anm, l'azienda che gestisce la mobilità cittadina, hanno chiesto e ottenuto il supporto di 70 fra uomini delle forze dell'ordine e militari per presidiare le stazioni e garantire l'applicazione del piano di emergenza: le stazioni saranno chiuse in caso di sovraffollamento. Bus, tram e filobus cesseranno le corse invece alle 14 di domenica. Servizio ridotto per l’Alibus che effettua i collegamenti con Capodichino.

Resteranno aperti i parcheggi Anm di Frullone, Brin e Chiaiano. A riportarlo è l'edizione online di Repubblica Napoli.