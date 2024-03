FOTO - Geolier è a Barcellona: ha seguito il Napoli sul campo del Montjuic

Il rapper Geolier è stato avvistato sul campo del Montjuic, dove domani il Napoli affronterà il Barcellona alle ore 21:00

Fonte: Da Barcellona, Francesco Carbone

© foto di Francesco Carbone

Il rapper Geolier è stato avvistato sul campo del Montjuic, dove domani il Napoli affronterà il Barcellona alle ore 21:00, nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il cantante reduce dal secondo posto al Sanremo ha seguito la squadra azzurra in Catalogna ed è stato catturato proprio sul terreno di gioco, come si può vedere nell'immagine scattata dal nostro inviato Francesco Carbone.