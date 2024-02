Geolier in partenza per Sanremo: "Non rinuncio al napoletano! Come lo direi al mio pubblico?"

Prima della partenza per Sanremo, Geolier è stato ospitato dal Liceo Fermi di Aversa e ha parlato agli studenti

Prima della partenza per Sanremo, Geolier è stato ospitato dal Liceo Fermi di Aversa e ha parlato agli studenti, sia della sua partecipazione al Festival della Canzone Italiana sia dell'importanza della scuola. Ecco uno stralcio del suo discorso riportato da La Repubblica:

"A Sanremo voglio dare il massimo. Come potrei togliere da mezzo il napoletano? Chi glielo spiega a questa gente, al mio pubblico, perché dovrei rinunciarci? Io e la scuola eravamo parecchio lontani. Quando ho iniziato a fare le prime interviste, mi mancavano le parole. Non sapevo esprimere ciò che sentivo, ero in difficoltà. Saper comunicare è tutto".