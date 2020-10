Guerriglia a Napoli, primi due arresti: pronti ad agguato alla polizia, già noti per droga

Due persone sono state arrestate dalla Polizia durante i disordini avvenuti ieri sera a Napoli nei pressi di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Secondo Il Mattino si tratta di due 32enni residenti al Vasto-Arenaccia e già noti alle forze dell'ordine con precedenti penali per droga. I due facevano parte di un gruppo più ampio che - si legge - si era posizionato in una traversa di via Santa Lucia pronto a tendere - stando alla ricostruzione degli investigatori - un un'agguato alle forze dell'ordine, armati di bottiglie di vetro rotte. Devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia. In mattinata saranno processati per direttissima in Tribunale