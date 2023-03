Il Mattino - Ecco come la Camorra s'è già presa il business dei gadget Scudetto falsi

Cambia l’industria della falsificazione a Napoli negli stessi giorni in cui si consuma la marcia finora trionfale della squadra di Spalletti

"Meno borse, dunque, più maglie con il volto dei big azzurri. Meno accessori di (finto) lusso, più bandiere con il fatidico numero 3. Una trasformazione silenziosa, quella che si è registrata in queste ultime settimane, che passa attraverso i vicoli popolari, come hanno spiegato in questi giorni uomini della Finanza, specializzati nel contrasto alla contraffazione.

Ma in che modo entrano i clan in questa storia dei gadget? Impongono merce, a volte strumenti, stabiliscono anche le merci da usare, controlla l’indotto. Possibile che venga imposta una tangente per i posti più ambiti, specie a ridosso dell’ormai gettonatissimo murale di Maradona, in zona Quartieri spagnoli o nei pressi dello stadio. Inevitabile a questo punto una domanda. Chi c’è dietro la grande bolla dei gadget falsi? Risposta a senso unico: i più attivi in questo settore, sono quelli del clan Mazzarella, che hanno goduto di una sorta di monopolio, grazie a una serie di trasformazioni del proprio orizzonte commerciale. Sono insidiati da famiglie legate alla Alleanza di Secondigliano (Licciardi, Contini, Bosti, Mallardo)".