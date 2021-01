La difesa choc dei rapinatori del rider napoletano: "Dovevamo mangiare un panino..."

I rapinatori di Gianni Lanciato, il rider che ha fatto il giro del web dopo quanto accaduto l'altro ieri sera a Napoli, sono stati identificati ed arrestati a tempo di record. Si tratta di quattro minori e due maggiori. I minori, come riporta Il Mattino, hanno confessato provando a sminuire le rispettive responsabilità, quasi accusandosi a vicenda. "Io non ho fatto niente o quasi, mi sono limitato a seguire gli altri. Dovevamo mangiare un panino, forse abbiamo esagerato con la violenza... Abbiamo visto uno scooter nuovo e non abbiamo capito niente", le parole riportate dal quotidiano.