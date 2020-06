La serie tv 'Un posto al sole' riapre i battenti: scene riscritte nel rispetto del distanziamento sociale

La nota fiction Tv "Un posto al sole", in onda sulle frequenze Rai, riparte. Come riferisce una nota della produzione: "La serie riprende grazie all'impegno di Rai Fiction, CPTV Rai di Napoli e Fremantle che producono la serie, nel rispetto del protocollo di sicurezza e delle norme necessarie alla tutela di tutte le persone impegnate sul set". La fiction Tv era stata sospesa per i noti fatti legati al Coronavirus.

LE MISURE - Il set sarà sanificato al mattino e a fine giornata, le troupe al lavoro saranno tre: "Niente baci e abbracci, se si vedranno scene di vicinanza s saranno solo un escamotage della regia", le scene verranno riscritte per rispettare il distanziamento sociale. Ogni attore avrà il suo camerino fisso, si indosseranno mascherine e guanti e si dovrà preparare in modo autonomo perchè trucco e parrucco sono sospesi,