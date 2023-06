Lady Kim, disavventura al volante: incidente nel cuore di Napoli, un giovane in ospedale

l giovane è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Sul luogo dell'incidente anche il difensore del Napoli.

Disavventura al volante per Ahn Min-jae, la moglie di Kim, rimasta invischiata in un incidente stradale. La donna, riporta Il Mattino nella sua edizione online, ha investito un ragazzo in via Giordano Bruno, alla Torretta, nel cuore di Napoli. Il giovane è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Sul luogo dell'incidente anche il difensore del Napoli.