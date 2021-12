Luca, muore a 15 anni dopo aver mangiato sushi: indagati un ristoratore del Vomero e medico

Novità sulla morte tragica di Luca Piscopo, studente di Soccavo, scomparso lo scorso 2 dicembre dopo aver accusato un malore dopo aver pranzato con alcune amiche lo scorso 23 novembre. A ricostruire la vicenda è l'edizione online del Corriere della Sera: "Era un appassionato tifoso del Napoli e i tifosi della curva A avevano voluto ricordarlo con uno striscione al “Maradona”: “Ciao piccolo Luca”.

Ora nella vicenda arriva una svolta: la Procura di Napoli, con i pm Federica d’Amodio e Luigi Landolfi, ha iscritto nel registro degli indagati due persone, il proprietario del ristorante, un cittadino cinese, e il medico di base che aveva curato il ragazzo. Si cerca soprattutto di chiarire se ci sia un nesso tra il pranzo a base di pesce crudo e la morte, che le terapie prescritte non son riuscite ad evitare. I ragazzi avevano pranzato con la formula all you can eat, dove per sedici euro si mangia pesce crudo e riso senza limiti.