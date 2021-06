"Maradona, il riscatto di una città", dal 5 luglio la mostra fotografica dedicata a Diego

Sarà il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a inaugurare lunedì 5 luglio, alle ore 11, la mostra fotografica di Sergio Siano, fotoreporter del Mattino, e Yvonne De Rosa dedicata a Diego Armando Maradona presso il centro Jambo1 di Trentola Ducenta (Caserta). Lamorgese taglierà il nastro in una struttura sottratta alla camorra che ospiterà per sei mesi l'evento “Diego Armando Maradona: il riscatto di una città attraverso lo sport”.

Il giorno dell'apertura non è casuale perché il 5 luglio 1984 l'asso argentino, appena acquistato dal Barcellona, venne presentato ai 60mila tifosi del San Paolo, lo stadio che dopo la sua morte porta il suo nome. Saranno ben 134 le fotografie scattate da Siano esposte fino al 31 dicembre, l'ingresso alla mostra sarà gratuito. In vendita il libro di Sergio Siano, giovane fotoreporter ai tempi di Maradona: il ricavato sarà devoluto in beneficenza. "La mostra fotografica dedicata a Maradona - spiega l'amministratore del Jambo1 Salvatore Scarpa - conferma il leitmotiv che da sempre accompagna questa amministrazione nella gestione del centro commerciale: la voglia di riscatto, la stessa che anima gli abitanti di questo territorio, malamente etichettato. Essi invece meritano come e più di altri". Tra gli ospiti dell'evento l'ex capitano azzurro Beppe Bruscolotti e Diego Maradona Jr, oltre a personalità del giornalismo, dell'impreditoria e dello sport.