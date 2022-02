Maradona, la partita nel fango ed il centravanti in giacca e cravatta si presentano a Napoli

GIOVANILI PRIMAVERA, NON BASTA IL GOL DI CIOFFI: SCONFITTA 2-1 CONTRO LA SAMP Il Napoli Primavera viene sconfitto 2-1 dalla Sampdoria nella 19esima giornata del campionato Primavera 1 sul Campo Campanili di Bogliasco Il Napoli Primavera viene sconfitto 2-1 dalla Sampdoria nella 19esima giornata del campionato Primavera 1 sul Campo Campanili di Bogliasco LE ALTRE DI A CAGLIARI, PRONTA LA BOLGIA PER IL NAPOLI: SUBITO ALTRI 4MILA BIGLIETTI PER IL 75% La capienza degli stadi è stata aumentata al 75% sin da quest'oggi ed il Cagliari chiama a raccolta i suoi tifosi per la gara molto sentita contro il Napoli. La capienza degli stadi è stata aumentata al 75% sin da quest'oggi ed il Cagliari chiama a raccolta i suoi tifosi per la gara molto sentita contro il Napoli.