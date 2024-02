Mazzocchi sostiene Geolier: “Stai portando Napoli sempre più in alto, il resto sono chiacchiere!”

Pasquale Mazzocchi sostiene Geolier dopo le polemiche per la vittoria del rapper napoletano nella serata cover del Festival di Sanremo.

Pasquale Mazzocchi sostiene Geolier dopo le polemiche per la vittoria del rapper napoletano nella serata cover del Festival di Sanremo. Questo il messaggio postato su Instagram dal terzino del Napoli: “Il calcio, come la musica, sono grandissimi mezzi di comunicazione che servono a portare sempre più in alto il nome di una città, e tu ci stai riuscendo alla grande. Siamo tutti con te, il resto sono chiacchiere!”.