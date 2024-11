Metropolitana, novità sulla Linea 1: inaugurazione fermata Centro Direzionale a un passo

L'assessore Edoardo Cosenza ha pubblicato su Facebook lo scatto del primo treno che si avvicina alla banchina della fermata Centro Direzionale della Linea 1 della metropolitana di Napoli: un vero evento per il mondo dei trasporti napoletani. Il momento è particolarmente importante, perché segna l’avvio ufficiale delle procedure definitive di verifica per l’apertura al pubblico della nuova stazione.

L’infrastruttura è definitivamente pronta, visto che il treno già può transitare. Adesso resta l’ultima fase, quella dell’ispezione dell’ente ministeriale che deve dare il definitivo placet all’accessi dei passeggeri: è una questione tutta burocratica, insomma. E anche se la burocrazia è in grado di giocare bruttissimi scherzi sul fronte dei “tempi”, stavolta il percorso sembra in discesa e i permessi ufficiali appaiono già in fase di consegna.

Insomma, la stazione del Centro Direzionale è praticamente pronta ad essere inaugurata entro dicembre, così come dice da tempo il sindaco Gaetano Manfredi. A scriverlo è Il Mattino.