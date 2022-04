Movida, il sindaco Manfredi rivede l'ordinanza per Pasqua e Liberazione: i nuovi orari

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rettificato l'ordinanza numero 59.

TuttoNapoli.net

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rettificato l'ordinanza numero 59 che stabilisce un orario di chiusura per bar e locali all'una di notte durante la settimana e alle 2 di notte nel weekend. Limitatamente ai giorni 17 aprile (Pasqua), 24 aprile e primo giugno, l'orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina (esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli) sarà alle ore 2 del giorno successivo (18 e 25 aprile, nonché 2 giugno) consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso. In tutte le circostanze non è consentita la riapertura delle attività prima delle ore 5 del mattino". Tale precisazione, fa sapere il Comune di Napoli, "raccoglie le sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria".