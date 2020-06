Movida violenta al Vomero, maxirissa tra ragazzi: provvidenziale l'intervento di due agenti

Il quartiere Vomero continua ad essere protagonista delle notti agitate del weekend a Napoli: a via Aniello Falcone è scoppiata una maxirissa nella notte, quando ormai i vari baretti stavano per abbassare le saracinesche, a riferirlo è Il Mattino. La presenza provvidenziale di una pattuglia della Polizia municipale ha evitato che il dramma diventasse tragedia, due agenti hanno fronteggiato un gruppo composto di oltre quindici persone, di cui la metà se le stavano dando di santa ragione. A testimoniare la gravità dell'accaduto le diverse tracce di sangue sulla strada assieme ai vetri mandati in frantumi delle macchine parcheggiate.