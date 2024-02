Myrta Merlino difende Geolier: "Vergognatevi! Non vince perché napoletano, ma fischiato per esserlo!"

Con un post sui suoi profili social, la giornalista e conduttrice televisiva Myrta Merlino ha commentato con sdegno quanto accaduto ieri a Sanremo

Continuano le polemiche intorno alla vittoria di Geolier, culminata con i fischi e buu della sala ieri al termine della serata cover. Con un post sui suoi profili social, la giornalista e conduttrice televisiva Myrta Merlino ha commentato con sdegno quanto accaduto ieri a Sanremo: "Geolier, ragazzo di talento idolatrato da tutti gli adolescenti d’Italia per il genere musicale che rappresenta, non vince in quanto napoletano ma viene fischiato in quanto napoletano. Il pubblico in sala si vergogni. #Sanremo2024 #Geolier".