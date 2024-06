Napoli e la rinascita degli impianti: dal nuovo Palazzetto ai piani di ADL per il Maradona

Antonio Conte, che sarà presentato oggi a Palazzo Reale, arriva in una città che guarda al futuro con progetti importanti. Dal nuovo Palazzetto ai piani di ADL per gli impianti perché Napoli, sottolinea Il Mattino oggi in edicola, non si è fermata allo Scudetto ma è andata oltre con progetti concreti che puntano a far crescere la città.

Dal nuovo Palazzetto dove si sono mossi i proprietari del Gevi Napoli Basket, all'attesa per il restyling del Maradona in attesa che il presidente Aurelio De Laurentiis perfezioni l'intesa con il sindaco Manfredi, puntando poi all'assegnazione degli Europei, e pensa anche a un centro sportivo di proprietà per il Napoli. E non va dimenticata poi la mossa di Fabio Cannavaro che ha acquistato il centro sportivo Paradiso di Soccavo, dove si allenava il Napoli di Maradona, per restituirlo alla comunità.