Notte di protesta a Napoli contro il coprifuoco: "Andremo in bancarotta"

“Con tutte queste restrizioni è come se già fossimo in lockdown, andiamo verso la chiusura totale delle nostre attività non perché ce lo impongono le istituzioni, che non hanno previsto nessuna misura di sostegno, ma perché andremo in bancarotta. È il suicidio del nostro settore”. Come si legge sull'edizione online de 'Il Fatto quotidiano', quella appena trascorsa è stata una notte di proteste a Napoli, alla vigilia del coprifuoco che scatterà alle 23 di venerdì fino alle 5 del mattino.

Sotto la sede della Regione Campania è andata in scena la prima di una serie di manifestazioni annunciate. Sono titolari e dipendenti, soprattutto dei locali che lavorano di notte a portare in piazza i propri timori. Nel corso della serata un piccolo gruppo di manifestanti si è riversato sul lungomare di Napoli paralizzando il traffico cittadino. Si sono verificati momenti di tensione con le forze dell’ordine.