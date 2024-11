Prosegue l'emergenza in città: morto il 18enne ferito a colpi di pistola nella notte

Prosegue l'emergenza tra i giovanissimi in città che ha prodotto un altro morto. Non ce l'ha fatta infatti il 18enne che stamattina alle 5 del mattino era stato colpito alla testa da colpi di arma da fuoco nel centro storico di Napoli. Il giovane, incensurato, era stato ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini in condizioni molto gravi per un colpo di pistola alla testa dopo che un uomo - secondo le prime testimonianze riportate dai quotidiani, - si era avvicinato alla vittima che si trovava su via dei Tribunali all'angolo piazza Sedil Capuano.