Raffica di controlli durante Napoli-Roma: 135 verbali, 91 auto prelevate e sorpresi 27 abusivi

Raffica di controlli, pugno duro della polizia municipale. Sono 135 i verbali per infrazioni al codice della strada elevati durante l'ultima partita del Napoli, prelevate pure 91 autovetture in divieto di sosta, e sequestrati due veicoli senza assicurazione. In più, i vigili urbani hanno sorpreso sette parcheggiatori abusivi e 20 venditori ambulanti irregolari. Lo riporta l'edizione online de Il Mattino.