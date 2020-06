Regionali Campania, voto possibile il 27 settembre: scelto lo 'sfidante' di De Luca

Domani, come informa Il Mattino, dovrebbe arrivare l'indicazione da Montecitorio sulla data delle Regionali. Si voterà in Campania, Puglia, Marche, Toscana, Liguria e Veneto e sono due, al momento, le possibilità. Entrambe a fine settembre, il 20 oppure il 27 mentre è stata scartata l'ipotesi del 13 per non far presentare le liste a Ferragosto. In Campania, secondo i colleghi, dovrebbe essere Stefano Caldoro l'avversario di Vincenzo De Luca. Il vertice nel Centrodestra è previsto tra oggi e mercoledì ed è probabile che si decida di puntare sull'ex governatore nonostante le rimostranze di Salvini. Lo riporta il portale Politicanews.it