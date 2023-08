Riqualificazione Piazza Plebiscito: potrebbe investirci anche ADL, ecco la sua idea

Dopo anni di bandi e tentativi non andati a segno, sembra arrivato il momento giusto per la riqualificazione del colonnato di Piazza del Plebiscito

Dopo anni di bandi e tentativi non andati a segno, sembra arrivato il momento giusto per la riqualificazione del colonnato di Piazza del Plebiscito. Come si legge su Il Mattino, tra gli imprenditori interessati ad acquisire le botteghe del portico al Plebiscito c’è un nome a dir poco di peso. Quello di Aurelio De Laurentiis. Dall’entourage del patron del Napoli campione d’Italia trapela un interesse concreto per occupare almeno uno dei locali del colonnato. Magari per un punto vendita ufficiale degli azzurri. Sarebbe un colpo doppio per i turisti e per l’indotto della stessa società.