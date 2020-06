Salvini attacca De Luca: "Pensa ai miei occhiali mentre la Camorra fa sempre più soldi sui rifiuti"

Intervenendo in conferenza stampa a Napoli, il leader della Lega Matteo Salvini ha attaccato il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Di seguito le sue parole riportate da Il Mattino: "Se il modello De Luca è quello dei fantastici 4 De Luca, De Mita, Mastella e Pomicino, questi qui glieli lascio volentieri. I napoletani e i campani devono avere un'alternativa. La principale preoccupazione del governatore non erano le ecoballe e i rifiuti, ma il colore dei miei occhiali. Questo denota un problema a livello personale e glielo lascio. La cosa sconvolgente è che la camorra, nell'affare rifiuti e trasporto dei rifiuti, sta facendo più soldi di prima. La Regione si occupa di bloccare i pizzaioli e degli occhiali di Salvini".

Ed ancora: "Il nostro candidato in Campania? La risposta ve la daremo all'inizio della prossima settimana. I sondaggi, per quel che valgono danno la Lega primo partito del centrodestra in Campania. Ma noi non imponiamo niente a nessuno, non dico che il candidato è nostro. L'importante è che il candidato metta d'accordo tutti e incarni la voglia di cambiamento e di completa differenza rispetto a De Luca, che per salvare la poltrona prende chiunque passi per strada".