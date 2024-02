Sanremo, Amadeus sulle polemiche su Geolier: “Rap napoletano ora è nazionale!”

Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, in conferenza stampa ha risposto anche a una domanda su Geolier.

Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, in conferenza stampa ha risposto anche a una domanda circa il fatto di aver cambiato regolamento per inserire il brano in napoletano di Geolier: "Se si fosse palesato un brano sardo, siciliano o altoatesino che però ha una melodia, un senso, avrei cambiato lo stesso il regolamento.

Il rap napoletano non è solo Geolier, da tempo ci sono tanti rapper. E quella musica e quel modo di rappare non appartiene solo a Napoli, ma a tutta Italia. Tutti conoscono Luchè, Geolier e tutti i rapper che in questo momento sono in auge. Non è solo una identificazione locale e regionale, è nazionale".