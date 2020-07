Sconto della pena per 'Genny la Carogna': da 20 a 7 di reclusione per aver collaborato con la Giustizia

Sconto della pena per Gennaro De Tommaso, noto agli appassionati di calcio come 'Genny La Carogna', diventato collaboratore di giustizia. Scelta che, come scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', ha portato per De Tommaso una riduzione della pena di ben 13 anni: "Gennaro De Tommaso ieri ha ottenuto uno sconto vistoso in appello, portando a casa una pena a «soli» sette anni di reclusione. Uno sconto di 13 anni. Un trattamento dovuto al beneficio concesso dallo Stato a chi accetta di collaborare con la giustizia" scrive il quotidiano.