Shock a Ercolano: esplode una fabbrica di fuochi d'artificio, già accertati tre morti

Una forte esplosione in una fabbrica di fuochi di artificio a Ercolano, a pochi chilometri da Napoli, ha causato tre morti accertati e diversi dispersi. Le cause dell'incidente, avvenuto in una fabbrica sita in contrada patacca 94, sono ancora da accertare. A riportarlo è l'edizione online de Il Mattino.

Sul luogo sono accorsi immediatamente i Vigili del Fuoco e i carabinieri della tenenza di Ercolano. In questi minuti sono in corso le operazioni di spegnimento. Le scene sono divenute subito virali sui social: un'enorme nuvola di fumo bianco è visibile nella zona.