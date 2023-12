Stadio Collana, demolita la prima tribuna. De Luca: "Sarà l'impianto più moderno di Napoli"

Il nuovo Collana avrà 10 palestre, oltre 200 posti auto interrati, rifacimento della piscina coperta, copertura delle tribune.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Finalmente è arrivata la svolta per lo Stadio Collana di Napoli. Cinque gru hanno demolito la tribuna di vico Acitillo, due anni e l’intero impianto sarà consegnato alla città. "Sarà l’impianto più moderno che abbiamo. Sarà una vera rivoluzione" le parole del presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

"Ho trovato il Collana in uno stato vergognoso – continua De Luca – una cosa indegna. Dovremo rifare tutto. Puntiamo a completare in due anni, ma consegneremo a blocchi gli impianti non appena saranno ristrutturati.

Il Mario Argento? Non è un nostro impianto, ma se ce lo volessero dare..."

Il nuovo Collana avrà 10 palestre, oltre 200 posti auto interrati, rifacimento della piscina coperta, copertura delle tribune. Campo da basket, campo per calcio ed altre discipline.