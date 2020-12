Vaccino Covid, le prime dosi a Napoli già da domenica

“Per il “V-day” arriveranno domenica in Campania 720 vaccini anti-Covid contenuti in 114 fiale". Si parla del Vaccino Covid sull'edizione odierna di Repubblica, che scrive come il programma vaccinale prenderà il via il 27 dicembre: "Saranno consegnati già scongelati all’Asl Napoli 1 Centro che poi li distribuirà (100 dosi per ognuna) ad altre 6 aziende sanitarie della Regione. I rimanenti 20 verranno somministrati lunedì ad operatori ed ospiti delle Rsa di Napoli.

Le borse, contenenti le cryo-box saranno prelevate dall’esercito all’ospedale Spallanzani di Roma e trasportate nei 20 punti di somministrazione individuati in Italia entro le 7 del mattino del 27 dicembre".