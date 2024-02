VIDEO - Sanremo, un giornalista difende Geolier: “Fischi di ieri come i cori sul Vesuvio negli stadi!”

Polemiche senza fine per l'ennesima vittoria di Geolier, stavolta nella serata cover, terminata con fischi, buu e la contestazione anche mentre il rapper napoletano si esibiva.

Polemiche senza fine per l'ennesima vittoria di Geolier, stavolta nella serata cover, terminata con fischi, buu e la contestazione anche mentre il rapper napoletano si esibiva. Quest'oggi in sala stampa a Sanremo un giornalista si è così espresso su quanto accaduto ieri: "Ieri non hanno solo fischiato Geolier, se ne sono andati dalla sala. Qualche collega parlava di commenti sui "napolecani", qualcuno chiedeva addirittura se Geolier si fosse comprato i voti. Penso che tutto ciò assomigli moltissimo a quanto di bruttissimo avviene negli stadi quando urlano "Vesuvio lavali col fuoco”. Ho l’impressione che anche le domande che stiamo facendo noi assomiglino al tifo, alla peggiore delle curve. È brutta la sala dell’Ariston che si alza e se ne va. Ognuno avrà le sue preferenze, si può anche tifare contro, ma andarsene e lasciare che il vincitore si esibisca in un teatro semi-vuoto, non è una cosa degna di Sanremo".

Amadeus ha poi replicato: "Sottoscrivo ogni parola".