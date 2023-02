123 gare in azzurro: Meret aggancia Giovanni Galli ed ora punta la Top 100 azzurra

Alex Meret prosegue il suo campionato (finalmente) con grande continuità.

Alex Meret prosegue il suo campionato (finalmente) con grande continuità. Ieri col Sassuolo ha raggiunto la 123esima gara in azzurro, agganciando l'ex portiere Giovanni Galli al 114esima posto della classifica all time del Napoli. Ora nel mirino ci sono le 124 gare di Pandev e le 125 di Krol per scalare ulteriori posizioni.