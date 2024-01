2023, AGOSTO-SETTEMBRE AZZURRO - Mercato a rilento e inizio con i primi segnali di crisi

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi dell'anno solare del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Agosto: è il mese della chiusura del mercato. Jens Cajuste è il primo acquisto, passa dal Reims al Napoli per 12 milioni di euro. Poi arrivano Natan dal Bragantino e Lindstrom dall'Eintracht Francoforte, per rispettivamente 10 milioni e 25 milioni di euro. Queste due entrate arrivano forse troppo a ridosso del campionato, essendo praticamente terminata la preparazione. L'ultima cessione importante è Hirving Lozano, che ritorna al Psv. Dal punto di vista dei prestiti, vengono ceduti temporaneamente Cheddira al Frosinone e Folorunsho all'Hellas Verona. Il 19 agosto c'è l'esordio in campionato, contro la neopromossa Frosinone. È buona la prima di Garcia, che vince 1-3 grazie alla doppietta di Osimhen e al gol di Politano. Il mese si chiude con la vittoria interna contro il Sassuolo: segnano Osimhen e Di Lorenzo. Mai ci si poteva aspettare che solo poco tempo dopo sarebbe giunta una vera e propria crisi.

Settembre: è il mese che sancisce l'inizio del periodo buio. Il 2 settembre arriva subito la prima sconfitta, in casa contro la Lazio per 1-2. Una brutta prestazione che trova seguito nei due pareggi successivi. Prima il 2-2 a Genoa, arrivato persino da un rimonta dopo il 2-0 rossoblu. Poi lo 0-0 al Maradona contro il Bologna che finisce con un segnale tutt'altro che positivo: lo spogliatoio scricchiola. Dopo il rigore sbagliato, Osimhen viene sostituito, e con gesti plateali si arrabbia con il proprio allenatore mimando il gesto di giocare a due punte insieme a Simeone. Successivamente arrivano due vittorie consecutive: il 4-1 con l'Udinese e lo 0-4 con il Lecce, ma è solo la quiete prima della tempesta. La nota positiva di settembre è l'esordio in Champions League: il 20 settembre, a cavallo tra i pareggi di Genoa e Bologna, c'è la sfida contro il Braga. Nonostante la prestazione non brillante arrivano tre punti fondamentali in chiave qualificazione. Il match viene sbloccato da Di Lorenzo nel primo tempo e pareggiato da Bruma all'84esimo. Grazie ad un autogol di Niakate al minuto 88, gli azzurri tornano vittoriosi dal Portogallo.