2023, APRILE AZZURRO - La festa rimandata, la disfatta Champions e Jack che sbanca lo Stadium

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.



Aprile: il Napoli inizia Aprile a +19 punti sulla seconda in classifica, la Lazio. È il mese decisivo, quello preannunciato, quello che si aspettava da 33 anni. Aprile è anche il mese della tripla sfida contro il Milan, la prima in campionato, poi il doppio incontro in Champions League. I presupposti non sono i migliori: il 2 aprile i rossoneri sbancano il Maradona con un pesante 0-4, infuocando subito l'imminente quarto di finale.



Cinque giorni dopo c'è la sfida di Serie A contro il Lecce: nonostante le assenze (su tutte quella di Osimhen) gli azzurri riescono a conquistare altri tre punti, che avvicinano sempre più il tricolore. Strappati altri cinque fogli di calendario, arriva l'incontro più atteso: l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. È la prima volta nella storia del Napoli. Una partita ostica, senza Osimhen, in cui i partenopei non riescono a concretizzare e vanno K.O. per il gol di Bennacer dopo una ripartenza orchestrata da Brahim Diaz e Leao. Il 15 aprile si gioca in casa contro il Verona, ma la testa è già al match di ritorno con i rossoneri. La partita finisce 0-0, ma dà un forte segnale l'ingresso dalla panchina di Osimhen, che rientra dall'infortunio e rischia anche di segnare il gol vittoria spaccando la traversa.

Osimhen parte titolare e c'è tutto il sostegno del proprio pubblico, per provare a ribaltare il risultato della gara d'andata. Il Milan prova sempre a pungere in contropiede: prima si guadagna un rigore, ma Meret para su Giroud e tiene in vita il Napoli. Poi sempre in ripartenza Leao scappa via a tutta la difesa e apparecchia proprio per Giroud che deve solo appoggiare in rete. All'82esimo gli azzurri hanno la possibilità di pareggiare e tentare l'assalto finale, ma Kvaratskhelia dal dischetto si fa ipnotizzare da Maignan. Inutile la rete di Osimhen nel recupero, la partita finisce 1-1 e gli azzurri devono dire addio al sogno Champions. L'eliminazione lascia un po' d'amarezza (in semifinale ci sarebbe stata l'Inter), ma il cammino rimane più che positivo.

A questo punto i pensieri sono concentrati su un unico obiettivo: lo Scudetto. Il 23 aprile il Napoli è atteso dalla Juventus, è la gara che può portare gli azzurri al match point. Dopo una battaglia combattuta all'ultimo sangue, con due gol annullati ai bianconeri, gli uomini di Spalletti espugnano l'Allianz Stadium con una rete di Raspadori al 93esimo. È già festa. Al ritorno in città, gli azzurri ricevono un'accoglienza da eroi. La gara successiva contro la Salernitana può essere quella decisiva.



30 aprile 2023: tutta la città è pronta, la festa è preparata. Se la Lazio perde con l'Inter e Spalletti batte la Salernitana, il Napoli è Campione d'Italia e può festeggiare in casa propria. L'atmosfera è da brividi, perché prima i nerazzurri hanno battuto i biancocelesti per 3-1, poi al 62esimo Olivera porta in vantaggio i partenopei. Sembrava fatta, ma la città deve attendere qualche giorno in più, perché un gran gol di Dia al minuto 84 posticipa la festa.