2023, FEBBRAIO AZZURRO - Osi-Kvara show col Sassuolo, Napoli ad un passo dai quarti di Champions

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Febbraio: il mese degli azzurri si apre nel miglior modo possibile, con un’altra vittoria. 0-3 al Picco di La Spezia in una gara in cui la compagine ligure commette un paio di errori imperdonabili che spianano la strada agli azzurri. Altri tre punti per il treno Napoli, sempre più lanciato verso lo Scudetto.

Altro 3-0 nel testacoda contro la Cremonese - La capolista ospita l’ultima della classe col brutto ricordo dell’eliminazione in Coppa Italia di un mese fa proprio al Maradona e si vendica prontamente con un tris senza storia nel segno di Kvaratskhelia, Osimhen e Elmas.

Osi-Kvara show col Sassuolo e Napoli a +18 - Un altro passo verso la grande meta, e anche il modo migliore per avvicinarsi alla sfida di Champions League con l'Eintracht Francoforte. Il Napoli liquida la pratica Sassuolo (20/a vittoria in A su 23 gare giocate) con i suoi due fuoriclasse Osimhen e Kvaratshkelia, autori di due gol sensazionali.

0-2 a Francoforte e quarti di finale di Champions ad un passo - Il Napoli domina e vince 2-0 in casa dell'Eintracht nell'andata degli ottavi di finale di Champions League grazie alle reti di Osimhen al 40' e Di Lorenzo al 65’. Un successo esterno che ipoteca la qualificazione ai quarti, traguardo storico nella storia degli azzurri nella competizione.

Vittoria a Empoli anche in 10 uomini - Dopo la bella e pesante vittoria in Champions, il Napoli si ricala nel campionato nell’unico modo che conosce: vincendo. Due gol e la squadra di Spalletti archivia la pratica Empoli. Prima l'autorete di Ismajili e poi la rete di Osimhen. Ennesima vittoria degli azzurri, l'ottava di fila in campionato, nonostante l'inferiorità numerica per mezzora nel secondo tempo.