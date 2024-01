2023, GENNAIO AZZURRO - Scudetto (quasi) ipotecato: manita alla Juve, Simeone abbatte Mou

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Cominciamo da gennaio: il Napoli aveva chiuso il 2022 nel migliore dei modi, battendo l'Udinese per 3-2 nell’ultima gara prima della sosta per i Mondiali. Gli azzurri inaugurano il 2023 con una sconfitta, la prima stagionale in campionato: 1-0 contro l’Inter a San Siro. Successo pesantissimo per la squadra di Inzaghi, che grazie al gol decisivo di Dzeko si portò a -8 dal primo posto e nuovamente in corsa per lo scudetto.

Quattro giorni più tardi il Napoli dimentica il ko contro l’Inter e trova il primo successo del 2023, battendo 2-0 la Samp a Marassi. Tre punti importanti per i partenopei che, a meno di una settimana dal big match contro la Juventus, si riportano a +7 sui bianconeri.

La manita alla Juventus - Nella super sfida del Maradona il Napoli trova una Juventus lanciatissima con 8 vittorie consecutive, ma si dimostra di un’altra categoria e annichilisce la squadra di Allegri con un 5-1 senza storia.

Clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia - Ottavo di finale incredibile e dall'esito finale clamoroso al Maradona: dopo il 2-2 dei tempi supplementari, il Napoli è eliminato dalla Cremonese ai rigori.

Il Napoli chiude il girone d’andata con l’ennesimo successo. 0-2 a Salerno contro la Salernitana nel derby campano. Grazie a questo successo gli azzurri diventano la terza squadra nell’era dei tre punti a raggiungere i 50 punti nel girone d’andata in una stagione di Serie A.

Il 2-1 alla Roma nel segno di Simeone - Il ventesimo turno mette in scena il terzo big match di gennaio. Dopo la Juve al Maradona arriva la Roma. Partita che si sembra mettersi subito in discesa grazie ad un gol pazzesco di Osimhen nel primo quarto d’ora. Ma la Roma resta lì e nella ripresa piazza la rete del pari con El Shaarawy. Sembra il finale dell’anno prima, ma stavolta Spalletti ha l’asso nella manica e lo sfrutta rinunciando addirittura a Osimhen. Il tecnico azzurro fa entrare Simeone e il Cholito, come col Milan, risulta di nuovo decisivo con uno splendido sinistro che s’insacca nel sette. Il Napoli vola a +13 sull’Inter ed ipoteca lo scudetto già a gennaio.