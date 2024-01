2023, GIUGNO/LUGLIO AZZURRO - È il tempo degli addii e dei benvenuti: Garcia e Meluso, Spalletti e Giuntoli ma anche Kim

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi dell'anno solare del Napoli

Amici di Tuttonapoli, come ogni anno ripercorriamo mese per mese quello che è stato il 2023 azzurro e gli eventi che hanno caratterizzato l’anno solare del Napoli, tra partite importanti, date significative, polemiche e avvenimenti che si sono verificati nel corso dei 365 giorni partenopei.

Giugno: è il 4 giugno 2023. Il Napoli gioca l'ultima gara di campionato contro la Sampdoria vincendo 2-0 con i gol di Osimhen e Simeone. Spalletti e i suoi, alzano lo Scudetto di fronte alla propria gente. Questa sarà l'ultima gara del tecnico di Certaldo alla guida del club partenopeo. Finisce così una stagione di festa, ma se ne inaugura una nuova che inizia già a richiedere del lavoro. Infatti, oltre alla ricerca del nuovo allenatore, si inizia già a vociferare dell'interesse del Bayern Monaco per Kim Minjae. Dopo circa due settimane di (sedicenti) colloqui di De Laurentiis con il cast di allenatori, il 15 giugno viene ufficializzato Rudi Garcia A lla fine del mese, viene comunicato che anche Cristiano Giuntoli lascia la società per approdare alla Juventus. Anche di questo se ne aveva ormai la certezza.

Luglio: l'addio ufficiale di Kim Minjae arriva solo il 18 luglio. Il coreano lascia il Napoli dopo una sola stagione, per andare al Bayern Monaco. Il club bavarese per assicurarsi le sue prestazioni paga la clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro. Viene ceduto anche Elia Caprile in prestito all'Empoli, per una stagione. Per quanto riguarda il mercato in entrata, il movimento più importante è l'ingresso di Mauro Meluso come nuovo Ds del Napoli.